Гороскоп Скорпион на 22 апреля 2023

Точный гороскоп на 22 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 22 апреля



Скорпионам нужно думать над каждым сказанным словом – можно обидеть самых близких. Осторожнее стоит быть и с чувствами – они сейчас вырываются наружу, и могут подпортить такой хороший день, сдерживайте себя. Активнее стоит быть утром – звезды обещают, что удача будет на вашей стороне. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует встретиться с друзьями – зарядитесь позитивом (Rambler/гороскопы).