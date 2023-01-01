Гороскоп Козерог на 22 апреля 2023

Точный гороскоп на 22 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 22 апреля



У Козерогов отличное время, чтобы отключить будильник и поспать подольше. А еще важно порадовать свой организм чем-то вкусненьким и даже вредным – настроение поднимется до небес. За все придется браться своими руками, только вы способны сделать все в лучшем виде. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует встретиться с друзьями – они зарядят вас позитивом (Rambler/гороскопы).