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Гороскоп Козерог на 22 апреля 2023



Точный гороскоп на 22 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.

Гороскоп Козерог на 22 апреля


У Козерогов отличное время, чтобы отключить будильник и поспать подольше. А еще важно порадовать свой организм чем-то вкусненьким и даже вредным – настроение поднимется до небес. За все придется браться своими руками, только вы способны сделать все в лучшем виде. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует встретиться с друзьями – они зарядят вас позитивом (Rambler/гороскопы).









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