Точный гороскоп сегодня 23 апреля 2023 года



Точный гороскоп на 23 апреля 2023 года. Гороскоп для мужчины и женщины - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на сегодня 23 апреля 2023

Овен



Сегодня эмоциональная атмосфера вокруг Овнов гармонична. Воинственный, заносчивый или чрезмерно пафосный стиль поведения будет не слишком уместным. Чтобы поладить со своим окружением, им будет достаточно оставаться коммуникабельными, приветливыми и психологически гибкими, вовремя проявлять дипломатичность, чувство юмора при мелких заминках и другие качества, способствующие приятному общению.



Телец



Обстоятельства этого дня предлагают Тельцам стать общительнее и терпимее. Такой настрой поможет им во множестве ситуаций, включая финансовые. Благодаря своему умению ладить с людьми они будут чаще делать приятные мелкие покупки, оптимистичнее смотреть в будущее и выигрывать в неоднозначные моменты. Они смогут отвлечься от навязчивых неприятных мыслей и хорошо провести время, где бы ни очутились.



Близнецы



Близнецам этот день сулит много приятных минут или один, но существенный повод для хорошего настроения. Большинство представителей знака проведет его в свое удовольствие, наслаждаясь своей привлекательностью. Уместны заботы о внешности и комфорте, особенно у женщин. Самое время побаловать себя воздушным лакомством или давно желаемой отложенной мелочью, вернуться к хобби с художественным уклоном.



Рак



Раки проведут день на хорошей волне, если отложат лишнюю суету и активное преследование своих интересов, а вместо этого проникнутся гармоничной и ненавязчивой эмоциональной атмосферой вокруг себя. Не стоит планировать на сегодня энергозатратные мероприятия и важные инициативы. Можно окунуться в прошлое, например, вспомнить прежние симпатии или прогуляться на свежем воздухе по забытым местам.



Лев



Львам сегодня не стоит упускать отличный повод расслабиться и приятно провести время - особенно, если сейчас на них давит психологический груз новых обязанностей или другое обстоятельство. Этот день поможет отвлечься, если «зависли» планы и нет определенности. Он подходит для романтических встреч и контактов со старыми друзьями в непринужденной атмосфере, помогает развивать выгодные связи.



Дева



Сегодня звезды рекомендуют Девам сочетать целеустремленность с непринужденностью и легкостью в общении. Чтобы ладить с нужными людьми и нравиться им, в эти сутки не обязательно выстраивать замысловатые стратегии - часто будет достаточно улыбнуться, продемонстрировать обаяние, толерантность, психологическую гибкость или чувство юмора. Может вызвать симпатию эрудиция или наличие связей за рубежом.



Весы



Сегодня обстоятельства сложатся для Весов удачно, в том числе в гостях и вдали от дома. Вдобавок, сами Весы будут отлично знать, как себя вести, чтобы получить желаемое или произвести приятное впечатление. День поможет им адаптироваться к чужой культуре, пустить в ход свои знания или права. Там, где решение проблемы затягивается, например, задерживаются выплаты, найдется временный компромисс.



Скорпион



Скорпионов этот день приглашает к несколько легкомысленному поведению, которое они могут себе позволить в не слишком ответственных ситуациях. Он обещает им легкий выход из трудного положения благодаря чужой симпатии или доступу к чужим ресурсам. В такой обстановке не исключено искушение совершить что-то неблаговидное за чужой спиной, что пока останется незамеченным, но может всплыть позже.



Стрелец



Сегодня звезды советуют Стрельцам не пропускать шанс приятно провести время вне дома или узких служебных рамок. Если позволяет личный график, лучше принять приглашение на мероприятие, не отказываться от романтической встречи, визита в гости. Гармоничный фон дня позволит совместить приятное с полезным: оживить старые связи и симпатии, добавить точек соприкосновения во взаимовыгодное партнерство.



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам не сидеть без дела, но выбирать не слишком трудоемкие занятия. Этот день помогает находить приятные мелочи для работы или творчества, вкусные и полезные ингредиенты для диеты, симпатичных помощников. Однако стоит помнить, что в любой гармоничной с виду ситуации возможна доля подвоха. Не помешает контроль качества за продуктами, лекарствами, товарами и услугами.



Водолей



Водолеям этот день поможет снять лишнее психологические напряжение и увидеть вокруг себя больше положительных моментов, что будет особенно ценно для Водолеев, вступивших в затяжную полосу частной жизни, столкнувшихся с паузой в делах, связанных с жильем или работой. Источником приятных эмоций может оказаться личная жизнь, контакт с детьми, творчество с художественным или кулинарным уклоном.



Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам быть дипломатичнее и приветливее со своим близким окружением, особенно женским, но не забывая о разумной осмотрительности, например, не распахивая душу слишком широко и не освещая в подробностях свои планы. В этот день нежелательно приобретать вещи для своих личных нужд и для домашнего комфорта, так как они могут противоречить вашим истинным потребностям и вкусам (Rambler/гороскопы).



















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