Точный гороскоп на 24 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.





Гороскоп Овен на 24 апреля



Первая половина этого дня дает Овнам дополнительные возможности в интересующей их сфере. Звезды советуют использовать их не для новых начинаний, а для укрепления своего авторитета, полученных знаний или достигнутых позиций. С приближением вечера возможен временный спад энергии, вероятна рассеянность. Стоит отдохнуть, так как ближе к полуночи может появиться новое поле для домашних или иных работ.





Любовный гороскоп Овен на 24 апреля



Наилучшее решение для влюбленного Овна - расслабиться и следовать путем, подсказанным обстоятельствами. Если есть условия для продолжения приятного общения с любимым человеком, начатого накануне, звезды советуют этим воспользоваться. Не стоит откладывать встречу или затягивать ее допоздна (Rambler/гороскопы).