Точный гороскоп на 24 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 24 апреля



Звезды советуют Тельцам довериться обстоятельствам и продолжать играть взятую на себя роль, даже если она оказалась случайной: всякий контакт и опыт будет полезен и даст пищу для размышлений. Вероятность нечаянной удачи, например, счастливой покупки, выше в первой половине дня. Чем ближе вечер, тем чаще будет встречаться рассеянность, а иногда и обман. К полуночи возможны новости.





Любовный гороскоп Телец на 24 апреля



В этот день влюбленным Тельцам лучше не стремиться в центр внимания, а продолжать подстраиваться под сложившиеся обстоятельства и извлекать из этого выгоду. Вплоть до вечера их будет украшать «облегченный» образ, в котором общительность дополнена долей очаровательного легкомыслия и непостоянства (Rambler/гороскопы).