Точный гороскоп на 24 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 24 апреля



На первом месте у Близнецов остается их собственный комфорт. В зависимости от интересов и ситуации, важным условием гармоничного мироощущения для них может быть творчество, эстетика, романтика, вкусная диета или хороший доход. Для многих из них день начнется с позитива. Стоит помнить, что в течение дня обоснованный оптимизм может смениться расплывчатыми планами и добровольным самообманом.





Любовный гороскоп Близнецы на 24 апреля



Близнецы наслаждаются произведенным впечатлением и собирают плоды своей привлекательности. Звезды советуют делать это в начале дня, пока положительные тенденции момента сочетаются с адекватным восприятием действительности. Чем ближе вечер, тем выше вероятность иллюзий и туманных мечтаний (Rambler/гороскопы).