Точный гороскоп на 24 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 24 апреля



Львы могут пользоваться полной или относительной свободой действий. Наиболее удачной обещает стать первая половина дня. Ближе к вечеру возрастет власть иллюзий. Стоит внимательнее отнестись к тем из них, что касаются профессиональных контактов, денег и дружбы: возможно, не всем друзьям сейчас стоит полностью доверять. Около полуночи у многих Львов появятся те или иные тайные заботы.





Любовный гороскоп Лев на 24 апреля



В этот день влюбленные Львы легко становятся доверчивыми идеалистами и романтиками, глядя в будущее. Им не помешает отделять реальные хорошие моменты от сомнительных, подлинные дары судьбы от мнимых. Критерий прост: настоящее счастье не прячется и не боится предъявить себя миру в истинном обличье (Rambler/гороскопы).