Точный гороскоп на 24 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 24 апреля



Девам важно не погнаться за мнимым успехом или за сомнительной ценностью в красивой обертке, например, не очароваться сверх меры теми людьми, которые способны однажды их обмануть, подвести или запутать. Звезды советуют спокойнее относиться в этот день к любым дарам фортуны. Счастливый поворот событий поможет добиться сиюминутной цели, но не даст гарантий прочности и стабильности.





Любовный гороскоп Дева на 24 апреля



Влюбленные Девы сегодня идут на поводу у ситуации и внушенных ею иллюзий. Не исключено, что под мороком приятных слов или желанных событий они временно утратят способность отличать искренность от лести, правду от лжи и прочные сценарии отношений от ненадежных. Лучший формат общения - легкий флирт (Rambler/гороскопы).