Точный гороскоп на 24 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 24 апреля



Для Весов окажется более удачной первая половина дня. Именно в это время звезды советуют им пускать в ход свое личное обаяние, улаживать правовые вопросы, обращаться за покровительством или за моральной поддержкой. К вечеру возрастет вероятность заминок и недоразумений. К ночи появятся хлопоты у Весов, облеченных какой-то ответственностью: бизнесом, семейным или профессиональным долгом.





Любовный гороскоп Весы на 24 апреля



Для влюбленных Весов этот день начнется с «положительной инерции», которую они вполне могут обернуть себе на пользу. Для продолжения приятного общения с любимым человеком им лучше выбрать первую половину дня. Чем ближе вечер, тем выше вероятность тех или иных запутанных ситуаций и загадочных помех (Rambler/гороскопы).