Точный гороскоп на 24 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 24 апреля



Звезды советуют Скорпионам заниматься лишь самыми простыми делами и даже в них действовать с оглядкой: под влиянием момента есть риск совершить оплошность и поставить себя в неловкое положение. Не стоит рассчитывать на продуктивную работу, в том числе совместную: она станет возможна лишь ближе к ночи. Даже если ситуация близка к критической, целевые меры лучше отложить до позднего вечера.





Любовный гороскоп Скорпион на 24 апреля



В этот день влюбленным Скорпионам не повредит доля осмотрительности и недоверия к обстоятельствам. Даже если все выглядит превосходно и вызывает лишь позитивные чувства, в ситуации может скрываться тот или иной подвох. Не исключено, что это будет тайная проверка, которую им устроил любимый человек (Rambler/гороскопы).