Точный гороскоп на 24 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 24 апреля



Звезды советуют Стрельцам сохранять лояльность, но оставаться внутренне начеку: приятные стороны общения не дают гарантии полной честности и абсолютного доверия. Обоюдное лукавство может присутствовать в брачных, любовных, семейных или деловых отношениях. Легко поддаться чужому обаянию. Стоит удвоить бдительность, если речь идет о фундаментальном вопросе, например, о жилищных правах.





Любовный гороскоп Стрелец на 24 апреля



Влюбленным Стрельцам сегодня следует помнить, что любовь бывает слепой. Поддавшись очарованию своей пассии, они могут пойти не только на красивые и благородные, но и на сомнительные поступки. В гармоничных союзах, полных доверия, это удачный момент для легкой забавной интриги, добавляющей эмоций