Точный гороскоп на 24 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 24 апреля



В этот день Козерогам не помешает стать внимательнее даже в самых простых делах: к моментам удачи могут прилагаться моменты своей или чужой небрежности, обмана, иллюзий и загадочных неувязок. Может исчезнуть из виду нужная вещь или не оказаться в наличии требуемого лекарства. Вероятны недоразумения в поездках. Возможна излишняя терпимость или рассеянность. Лучше не начинать в этот день новых дел (Rambler/гороскопы).