Точный гороскоп на 24 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на 24 апреля



Рыбам придется смириться с непостоянством своих чувств или привычек. В течение дня возрастет неопределенность, усилится склонность к сомнениям, фантазиям, иллюзиям и лукавству. Возможны проблемы с дисциплиной и ответственностью. Не стоит начинать дела и давать обещания. Нежелательно заниматься финансовыми и жилищными вопросами. К ночи может неожиданно появиться энергия для плановых дел (Rambler/гороскопы).