Гороскоп Овен на 25 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 25 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.





Гороскоп Овен на 25 апреля



Овны становятся более чувствительными и менее уравновешенными. Они склонны поддаваться эмоциональным импульсам или разрушительным неосознанным привычкам, идущим из детства. Многих Овнов будет ждать большое поле для работы в собственном доме или в семейном бизнесе. Возрастает риск ссор с близкими, домочадцами и земляками. В любом занятии не помешает заблаговременная тайная подстраховка.





Любовный гороскоп Овен на 25 апреля



В этот день Овны преисполнены благих намерений, но в любой момент рискуют сорваться и продемонстрировать любимому человеку свой взрывной темперамент. Риск подобного поворота событий минимален в «конфетно-букетной» фазе романа, но значительно возрастает при близких отношениях и совместном быте (Rambler/гороскопы).