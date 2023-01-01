Гороскоп Телец на 25 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 25 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 25 апреля



Тельцы значительно упростят себе любую задачу, если с самого утра наметят план действий и очертят возможные перспективы. Это поможет им поддерживать контакты с друзьями, а также находить общий язык с неуравновешенными партнерами, собеседниками и попутчиками. Отказываться от общения и срочных разъездов звезды не советуют, так как активный образ жизни сейчас дает много пищи для размышлений.





Любовный гороскоп Телец на 25 апреля



В этот день Тельцы нуждаются в активном взаимодействии с любимым человеком на всех уровнях. Для них будет равно важен эмоциональный, интеллектуальный и физический контакт. Если партнер кажется им инертным, они способны вовлечь его в свою орбиту настойчивым общением или изобретательными маневрами (Rambler/гороскопы).