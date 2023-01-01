Гороскоп Близнецы на 25 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 25 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 25 апреля



Звезды советуют Близнецам заниматься хозяйственными, семейными, финансовыми или деловыми вопросами. Близнецам, тяготеющим к гармонии и комфорту, этот день может создать определенные неудобства. Чтобы дела шли удачно, потребуется предприимчивость в сочетании с чутьем. Возможны срочные рискованные ситуации в бизнесе, вынужденные командировки. Не все свои цели и контакты стоит афишировать.





Любовный гороскоп Близнецы на 25 апреля



Обстоятельства этого дня навязывают влюбленным Близнецам «авральный» режим действий, который окажется им не по вкусу. Им может не понравиться суета, спешка, тенденция к перепадам эмоций или необходимость тратить много ресурсов. Сорвавшись на свидание, они вряд ли получат от него то, чего хотели (Rambler/гороскопы).