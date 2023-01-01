Гороскоп Рак на 25 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 25 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.





Гороскоп Рак на 25 апреля



В этот день Раки активно отстаивают свои интересы или взгляды, порой становятся чересчур импульсивными и вспыльчивыми. Им стоит избегать запоздалых порывов и не сражаться без острой необходимости с теми, кто в данный момент оказался морально сильнее. Не помешает безопасный план действий или подстраховка. Звезды советуют не отказываться от поддержки друга или сообщества, хотя бы информационной.





Любовный гороскоп Рак на 25 апреля



Раки - натуры страстные и предпочитают сами проявлять в любви инициативу. Их полная отдача иногда может казаться партнеру чересчур навязчивой. Возможно, они будут глухи к истинным нуждам объекта своих желаний или к требованиям обстановки. Им важно уметь ставить границы своему темпераменту (Rambler/гороскопы).