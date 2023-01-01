Гороскоп Лев на 25 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 25 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 25 апреля



Силы Львов отнимают те или иные вынужденные хлопоты. Это могут быть срочные работы по устранению скрытых препятствий или исправлению прошлых ошибок. Поле для активности может дать дом или внутренняя часть бизнеса. Возможны осложнения в пути или при попытке найти приют. Важно не действовать наугад, иметь тайный план или скрытую поддержку. Хорошо заниматься системами охраны и безопасности.





Любовный гороскоп Лев на 25 апреля



Неспокойный фон этих суток «заводит» Львов, делая их более страстными, нервозными или конфликтными. Если они влюблены, то найдут время для встречи, но рискуют не успеть перестроиться и забыть сменить тон с делового на личный. Не исключено, что этот нюанс внесет в общение влюбленных новые краски (Rambler/гороскопы).