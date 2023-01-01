Гороскоп Весы на 25 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 25 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 25 апреля



Весов могут позвать насущные семейные дела или профессиональные обязанности. Не исключено, что требования момента войдут в противоречие с их текущим настроением, партнерскими обязательствами или чужими амбициями, усиливая напряженность. Стоит помнить о потенциально конфликтной атмосфере этих суток. Важно выполнять план и свой долг, но лучше избегать новых начинаний, включая совместные.





Любовный гороскоп Весы на 25 апреля



В этот день Весам стоит учитывать неровное настроение партнера и быть готовыми к тому, что в любой момент может вспыхнуть ссора. Если «половинка» сегодня не в духе, обаяние и дипломатичность Весов могут не сработать. Причиной проблем может стать чрезмерная обидчивость, ревность или амбициозность (Rambler/гороскопы).