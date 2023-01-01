Гороскоп Козерог на 25 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 25 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 25 апреля



Козерогам стоит помнить о потенциальных размолвках этого дня, способных негативно повлиять на их деловые отношения, жилищные планы или семейный микроклимат. Даже если диалог состоялся и сотрудничество налажено, не помешает учитывать некоторые сложности «на том конце провода», например, чужую обидчивость и злопамятность. Во избежание лишних проблем звезды советуют придерживаться плана или правил.





Любовный гороскоп Козерог на 25 апреля



Козерогам не составляет особого труда наладить общение с любимым человеком, но их подстерегают проблемы, если они решат выйти за установленные рамки. Им не стоит забывать, насколько легко в этот день задеть в чужой душе проблемную струну - например, убеждения или болезненные воспоминания (Rambler/гороскопы).