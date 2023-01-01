Гороскоп Овен на 26 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 26 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.





Гороскоп Овен на 26 апреля



У Овнов невыносимое утро – будете бегать в три ноги, чтобы все успеть. Разговоры тоже не заладятся – похоже, близкие перестали вас понимать. Не стоит лгать кому-либо – позже ваша ложь будет обязательно раскрыта. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует не причинять любимым добро – если им будет нужна помощь, они обязательно попросят.





Любовный гороскоп Овен на 26 апреля



У Овнов эмоциональные реакции часто зашкаливают. Они способны бурно выражать свои чувства и упорно навязывать свои услуги. Страстность и заботливость нередко соседствуют у них с амбициозностью и обидчивостью, из-за чего с ними может быть трудно иметь дело уравновешенному партнеру (Rambler/гороскопы).