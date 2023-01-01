Гороскоп Близнецы на 26 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 26 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 26 апреля



Близнецам придется держать свои эмоции в узде – они то и дело портят все ваши дела. Не стоит в этот день с кем-либо договариваться – возможно, в будущем у вас не будет времени, сил или желания сделать это. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует не проявлять инициативу – сейчас вы можете пожалеть о том, что взяли на себя лишнюю ответственность.





Любовный гороскоп Близнецы на 26 апреля



Близнецам бурные эмоциональные порывы могут показаться явным излишеством. Многие из них предпочли бы выражать чувства более мягко и гармонично, а любовь принимать не в форме навязчивой опеки, а в виде деликатных знаков внимания и изысканных подарков, соответствующих их вкусам (Rambler/гороскопы).