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Гороскоп Рак на 26 апреля 2023, любовный гороскоп



Точный гороскоп на 26 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.

Гороскоп Рак на 26 апреля


Ракам не стоит прыгать выше головы – результат будет совсем не тем, на который вы рассчитывали. Лучше занимайтесь тем, на чем собаку съели. Только при таком раскладе удача вам улыбнется. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует не давить своим мнением на собеседника, иначе можете попрощаться с хорошими отношениями. А вам сейчас очень нужны близкие рядом.

Любовный гороскоп Рак на 26 апреля


Ракам стоит знать меру в любовных подвигах и не пытаться совершить невозможное — например, полностью воплотить в жизнь свой романтический идеал. Их страсть может польстить, но неумение управлять собой сделает неудобными партнерами. Они могут быть весьма несдержанны в ревности и гневе (Rambler/гороскопы).









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