Гороскоп Весы на 26 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 26 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 26 апреля



У Весов велик риск жестоких конфликтов. Собеседники будут ударять по самому слабому месту. Чтобы этого не произошло меньше спорьте и уходите от неприятных разговоров. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует смотреть в будущее с надеждой – вас ждут только новые победы. Активничайте – это поможет вам продвинуться по карьерной лестнице аж на несколько ступеней.





Любовный гороскоп Весы на 26 апреля



у Весов союзы подвергаются нешуточной эмоциональной нагрузке. Не исключено моральное давление со стороны партнера или его не слишком конструктивное поведение. Не все Весы сумеют в такой ситуации остаться нейтральными, многие из них невольно вовлекутся в спор и пожалеют об этом (Rambler/гороскопы).