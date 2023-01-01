Гороскоп Козерог на 26 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 26 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 26 апреля



Козероги рискуют разрушить очень важные отношения. И чтобы этого не произошло, не спорьте лишний раз и старайтесь понять собеседника. Да, это будет непросто, но очень действенно. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не принимать окончательные решения – сейчас вы видите не всю картину, и можете совершить фатальную ошибку. Исправить ее будет невозможно.





Любовный гороскоп Козерог на 26 апреля



Козерогам советуют вести себя с близким человеком как можно деликатнее. Повлиять на его настрой будет трудно, но можно минимизировать собственные ошибки. Если вы чувствуете, что не в ваших силах сдержаться в ответ на вызывающее поведение, вам лучше уклониться от тесного контакта (Rambler/гороскопы).