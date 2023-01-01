Гороскоп Рыбы на 26 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 26 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на 26 апреля



Рыбам не стоит прыгать выше головы – в конечном итоге все может получиться, но вы потратите слишком много энергии. Это того точно не стоит. А вот дотянуться до своих маленьких мечтаний очень даже может получиться. Главное – не терять свой настрой. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует заглянуть в бутики и магазины – найдете тем то, что так давно искали.





Любовный гороскоп Рыбы на 26 апреля



Рыбы не прочь нарушить базовые правила любовной игры, которые сами приняли и установили, и позволить себе короткую, но увлекательную авантюру. Сдержанные и скромные Рыбы сегодня способны вознаградить большой душевной отдачей и щедростью того, кто принял их строгие изначальные принципы (Rambler/гороскопы).