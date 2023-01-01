Гороскоп Телец на 27 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 27 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 27 апреля



В этот день Тельцы яснее почувствуют новые грани ситуации, которые напрямую затрагивают их личные или семейные интересы. Не исключено, что временами их ощущения и реакции на происходящее будут не слишком приятными. Опасения и дурные предчувствия этих суток им стоит рассматривать не как однозначные прогнозы, а как пищу для размышлений. Лучше не спешить с утверждением жилищных и карьерных планов.





Любовный гороскоп Телец на 27 апреля



Между Тельцам и их партнерами может быть все гладко внешне, но псхологическая подоплека общения не всегда комфортна. Может нагнетаться подозрительность, ревность, страх потери или другое неприятное чувство. Совет «относиться ко всему проще» для них в этот день может оказаться невыполнимым (Rambler/гороскопы).