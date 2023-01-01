Гороскоп Лев на 27 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на 27 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 27 апреля



Львы испытывают повышенную тягу к самовыражению - и не только безобидными нейтральными средствами. В попытке воспротивиться внешним влияниям или произвести впечатление они рискуют выбрать для себя ложный образ, начать потакать своим вредным привычкам и негативным желаниям, задействовать черный пиар. Звезды предупреждают, что подобное поведение однажды может быть использовано против них.





Любовный гороскоп Лев на 27 апреля



В этот день влюбленные Львы жаждут оставить неизгладимый след и в сердце партнера, и в сознании своих возможных соперников. Под влиянием подобных настроений они рискуют перестараться, подав себя в ложном, дурном или сомнительном свете. Им не помешает получше контролировать свои «темные» желания (Rambler/гороскопы).