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Гороскоп Скорпион на 27 апреля 2023, любовный гороскоп



Точный гороскоп на 27 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 27 апреля


Скорпионам стоит внимательнее отнестись к событиям этих суток, обращая внимание не только на их внешнюю сторону, но и на скрытую подоплеку: это поможет сориентироваться в переходный период и минимизировать риск стратегических ошибок. В числе «болевых точек» дня творчество, карьера, соперничество и дети. Лучше избегать личных претензий: ссора или неприязнь может перейти в затяжное противостояние.

Любовный гороскоп Скорпион на 27 апреля


Влюбленных Скорпионов ждет ответственный момент и им важно повести себя правильно. Сделав неверный шаг или выбрав не тот образ, легко заложить основу для долгого мучительного сценария отношений, в котором будет все, кроме гармонии и комфорта. Не стоит начинать в этот день новый роман (Rambler/гороскопы).









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