Гороскоп Козерог на сегодня 27 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 27 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 27 апреля



Сегодня звезды советуют Козерогам быть осмотрительнее, так как для них возрастает риск увлечься и оказаться во власти какого-то мощного искушения. Креативный ход поможет им поставить точку в важном деле, но значительно усложнит им путь, если они начинают тот или иной проект с нуля. На первое место в эти сутки могут выйти вопросы, связанные с домом, творчеством, отдыхом, личной жизнью или детьми.





Любовный гороскоп Козерог на 27 апреля



Влюбленные Козероги легко оказываются во власти страстей и необычных желаний. Их могут преследовать навязчивые мыслеобразы. На время они могут стать одержимы своим капризом. Сдержанным Козерогам предстоит столкнуться с нестандартной прихотью своей пассии или с ее сложным тяжелым характером (Rambler/гороскопы).