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Гороскоп Рыбы на 27 апреля 2023, любовный гороскоп



Точный гороскоп на 27 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на 27 апреля


В этот день у Рыб возможны затруднения с выполнением рутинных дел или творческих задач, а также с лечением болезней, с получением информации, услуг или помощи. Могут быть чем-то осложнены их отношения с друзьями, коллегами, детьми или подопечными. Не самый удачный момент для устройства на новое место работы, особенно, если вызывает сомнения психологический микроклимат в предполагаемом коллективе.

Любовный гороскоп Рыбы на 27 апреля


Влюбленные Рыбы склонны драматизировать мелочи. Многие Рыбы будут делать это под влиянием своих друзей, коллег или близкого окружения. Ситуации в личной жизни в этот день не вызывают полного доверия. Если внутренний голос шепчет, что в обстановке скрыт подвох, стоит к нему прислушаться (Rambler/гороскопы).









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