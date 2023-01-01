Гороскоп Телец на сегодня 28 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 28 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 28 апреля



Сегодня у Тельцов возможны непростые разговоры с друзьями, детьми или домочадцами. Предметом обсуждения может стать оригинальная тема, на которую у Тельцов будет свой собственный нестандартный взгляд. Возможны минуты раздражительности и болтливости, неприятные сюрпризы. Яркие идеи потребуют дальнейшего обсуждения или осмысления. Это не лучший момент для начала переговоров о жилье и недвижимости.





Любовный гороскоп Телец на 28 апреля



В ситуациях этого дня Тельцам трудно сдержать свои чувства и еще труднее контролировать поток своего красноречия. Возможно, разговорчивыми их сделает какой-то особый момент, мимо которого они не смогут пройти равнодушно. Желание быть услышанными порой будет для них важнее гармонии в отношениях (Rambler/гороскопы).