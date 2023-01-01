Гороскоп Близнецы на сегодня 28 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 28 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 28 апреля



Сегодня Близнецам стоит быть готовыми к неожиданным ситуациям в дороге и в процессе общения, а также в моменты совершения электронных платежных операций. Причина заминки или сюрприза не всегда будет внешней: возможно, это собственная ошибка, допущенная в прошлом по незнанию, лени или небрежности. К счастью, этот день обещает не только недоразумения, повод для хорошего настроения тоже найдется.





Любовный гороскоп Близнецы на 28 апреля



Обстоятельства этого дня норовят подпортить Близнецам настроение или дезориентировать их, но это им вряд ли удастся в полной мере. Влюбленные Близнецы не обязательно будут «любить весь мир», но в каждой ситуации предпочтут видеть хорошую сторону. Они будут доверять своим чувствам и верить партнеру (Rambler/гороскопы).