Гороскоп Лев на сегодня 28 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 28 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 28 апреля



Сегодня Львы рискуют не лучшим образом показать себя в ситуациях серьезного общения, например, на совещании или на профессиональном собеседовании. Им может быть трудно выдерживать официальный имидж руководителя, подчиненного или соискателя. Возможна болтливость или тяга к неформальному контакту. В этот день лучше наслаждаться жизнью, можно позволить себе легкие развлечения и минуты романтики.





Любовный гороскоп Лев на 28 апреля



В этот день влюбленные Львы склонны несколько перегибать с оригинальностью в своем поведении и в манере общения. Искупить эти условные недостатки могут их обаяние и непосредственность. Это подходящий момент для романтического свидания, если Львы будут вести себя чуть более стандартно и сдержанно (Rambler/гороскопы).