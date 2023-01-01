Гороскоп Скорпион на сегодня 28 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 28 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 28 апреля



В этот день Скорпионам не стоит полагаться на удачу и быть чересчур легкомысленными. Им лучше отнестись серьезно к возникшей неприязни в общении, истинным причинам пауз и отсрочек, подтексту шуток. Не стоит уходить от неприятных диалогов и неординарных задач: это полезный опыт, который еще не раз пригодится в будущем. Важно аккуратнее выбирать образ или маску, чтобы не навредить себе или близким.





Любовный гороскоп Скорпион на 28 апреля



Сегодня влюбленным Скорпионам важно уметь читать подтекст сообщений в свой адрес. Не исключено, что партнер «между строк» намекает им на прошлое, прячет за дружелюбными речами негативные чувства или отпускает забавные, но по сути обидные шутки. Против некоторых Скорпионов поведут игру их соперники (Rambler/гороскопы).