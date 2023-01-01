Гороскоп Козерог на сегодня 28 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 28 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 28 апреля



Сегодня любое занятие превращается для Козерогов в увлекательный креатив и одновременно в испытание. Часто это будет проблема в сфере контактов, в материальной сфере или в делах сердечных. Может стать непростым общение с любимым человеком, другом или ребенком. Многие Козероги в течение дня столкнутся с ситуацией, близкой к критической, переживут минуту волнения или сделают для себя открытие.





Любовный гороскоп Козерог на 28 апреля



Сегодня влюбленные Козероги рискуют столкнуться с необычным или болезненным для себя моментом, который заслонит от них приятные стороны дня. Им может не хватать легкости восприятия, умения понимать шутки и импровизировать на ходу. Не исключено, что они вновь наступят в любви на «старые грабли» (Rambler/гороскопы).