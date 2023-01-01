Гороскоп Рыбы на сегодня 28 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 28 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на 28 апреля



Сегодня у Рыб не все идет по плану. Возможны сюрпризы в пути, устаревшие новости, заминки при попытке наладить связь с партнером или старым другом. Дополнительные проблемы может создать тяга к необычности, яркости и творческому эксклюзиву, отвращение к рутине и дисциплине, своеобразное мышление. Не рекомендуются важные начинания, работы по шаблону, ответственные командировки и официальные визиты.





Любовный гороскоп Рыбы на 28 апреля



В этот день звезды советуют влюбленным Рыбам не бороться с обстоятельствами и не идти у них на поводу. Если возникли препятствия, лучше смириться. Если кто-то оказывает знаки внимания, не помешает убедиться, что это не шутка. Начиная роман, сегодня легко заложить неподходящую основу для отношений (Rambler/гороскопы).