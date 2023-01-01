Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 29 апреля 2023 года

Сегодня не стоит рассказывать свои тайны второй половинке. Лучше поговорить о будущем.





Овен



Сегодня влюбленные Овны думаюют о дальних горизонтах и хотят свободы, а не кабалы. Овнам, стремящимся к прочному долгому союзу, стоит подлатать идейно-профессиональную базу отношений: у пары коллег и единомышленников неплохая перспектива. Быт или ипотечная совместная упряжка «подрежут крылья».





Телец



Сегодня звезды рекомендуют Тельцам тактику тотальной предусмотрительности и осторожности. Не повредит немного разумного контроля за романтическими мечтами и чувственными инстинктами. Если вас потянуло на любовную авантюру, оцените ситуацию трезво и объективно: скорее всего, момент не самый удачный.





Близнецы



Сегодня Близнецам сложно быть искренними в любви из-за условностей, а также из-за непредсказуемости последних событий и недостаточной ясности будущего. Если вы цените партнера и хотите дальше быть с ним, будьте готовы и впредь разделять с ним все перипетии его жизни и трансформации его взглядов.





Рак



Ракам пора пересмотреть режим встреч и другие особенности своих отношений с любимым человеком, чтобы изменить их в сторону собственного комфорта. Одиноким Ракам не стоит размещать свои фото и создавать аккаунты на сайтах знакомств: что-то будет упущено или сделано по старому неудачному шаблону.





Лев



Сегодня Львам не стоит вмешиваться в ход событий, даже если грянул скандал и отношения на волоске. Все придет в норму не благодаря, а вопреки их вмешательству, даже самому эффектному. Важный нюанс: вырулив из кризиса, не спешите снова давать волю эмоциям, иначе через неделю возможен рецидив ссоры.





Дева



Сегодня влюбленные Девы не могут всецело посвятить себя будущему, так как их держит прошлое. Чтобы ничто не мешало развитию новой истории, желательно сбросить балласт - например, сменить работу, переехать или избавиться от некоторых вредных привычек, не совместимых с романтическими отношениями.





Весы



Сегодня личная жизнь Весов идет по ясному сценарию, исключающему серьезные проблемы. У «заблудших» Весов есть шанс сравнить прежнюю стабильность в любви с нынешним хаосом (и сделать очевидный логический вывод). Однако до полной гармонии все еще далеко, многих Весов что-то нервирует или смущает.





Скорпион



Сегодня влюбленным Скорпионам желательно придержать свой пыл и приберечь его до лучших времен: звезды намекают, что они наступят очень скоро. Некоторые сенситивные Скорпионы уже интуитивно чувствуют приближение счастливой полосы в своей личной жизни и штурманство со стороны небес им не требуется.





Стрелец



Сегодня влюбленные Стрельцы то и дело совершают оплошности и попадают в странные ситуации. Личные отношения не принадлежат к списку сфер, где они внимательны и дисциплинированны. Но им не стоит винить во всем себя: недопонимание с любимым человеком в эти сутки вполне возможно и по внешним причинам.





Козерог



Сегодня, помимо тяги к романтике, в мотивах и действиях влюбленных Козерогов есть тайный расчет: они жажду удовлетворить свое любопытство или повысить осведомленность в каком-то вопросе. Причина проста: они хотят вооружиться знаниями против неожиданностей, чтобы не повторять своих прошлых ошибок.





Водолей



Сегодня Водолеи способны держать себя в руках и контролировать свои эмоциональные импульсы. Стоит использовать этот момент, если вы безоружны перед обаянием любимого человека и одно его присутствие повергает вас в дрожь: ваше неожиданное спокойствие даст вам фору или выставит вас в лучшем свете.





Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам сделать основой своей политики скрытность. Не обязательно сообщать любимому человеку, где и кем вы работаете, в каком сообществе состоите (особенно, если вы знакомы недавно и еще не уверены, что являетесь единомышленниками). Не стоит раскрывать детали своего прошлого.