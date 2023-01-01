Гороскоп Телец на сегодня 30 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 30 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 30 апреля



Тельцам просто необходимо проститься с прошлым – оно слишком долго тянуло вас назад. Помахав ему ручкой, вы начнете двигаться вперед с бешеной скоростью. Сложные дела накинутся со всех сторон и придется решать их быстро. Но звезды помогут это сделать без лишних проблем. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует болтать с друзьями чаще – это поднимет настроение.





Любовный гороскоп Телец на 30 апреля



У Тельцов романтичный настрой естественным образом уживается с природным прагматизмом и интеллектуальными интересами. Им будет важно встретить в лице партнера не только объект симпатий, но и родственную душу, с которой они могли бы в мельчайших деталях обсудить волнующие их идеи (Rambler/гороскопы).