Гороскоп Близнецы на сегодня 30 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 30 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 30 апреля



Близнецам придется быть тише воды, ниже травы. Старайтесь быть на вторых ролях и лишний раз не высовываться, иначе придется решать нерешаемые проблемы. Общаться – тоже плохая идея. Лучше перекидываться с окружением парой слов и на этом все. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует браться за сложные дела – вы будете щелкать их как орешки.





Любовный гороскоп Близнецы на 30 апреля



Сегодня у Близнецов сердце отдано любимому человеку, но их ум может быть полностью сосредоточен на насущных делах. Из-за этого они могут испытывать внутренний разлад или быть вынуждены выбирать что-то одно. Звезды подсказывают им, что, пропустив свидание, они сегодня почти ничего не потеряют (Rambler/гороскопы).