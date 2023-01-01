Гороскоп Лев на сегодня 30 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 30 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 30 апреля



Львам стоит быть внимательнее к близким – в непростой момент им понадобится ваш совет или просто легкий разговор, чтобы отвлечься. Можно поднимать болезненные темы – сейчас они могут поменять статус важности. Деловые переговоры тоже будут проходить на ура – вы сможете убедить в своем даже самого несговорчивого собеседника. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует восстанавливать старые связи – скоро они пригодятся.





Любовный гороскоп Лев на 30 апреля



Сегодня Львы могут заслужить «комплимент» своей мнимой меркантильности, тогда как они всего лишь пытаются быть реалистами. Погружению в приятные романтические грезы помешает объективное обстоятельство, которое Львам нельзя игнорировать. Например, это может быть занимаемая ими должность (Rambler/гороскопы).