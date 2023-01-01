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Гороскоп Дева на сегодня 30 апреля 2023, любовный гороскоп



Точный гороскоп на сегодня 30 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.

Гороскоп Дева на 30 апреля


Девам стоит взять тайм-аут в непростых делах – они будут серьезно буксовать, поэтому лучше отложить их на другой день. Общение сейчас будет портить настроение, а собеседники – раздражать до скрежета зубов. Так что разговаривайте с единственным приятным и любимым человеком – самим собой. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует не бояться начать что-то – успех придет незамедлительно.

Любовный гороскоп Дева на 30 апреля


Сегодня Дев делает привлекательнее уверенность в себе. Там, где нельзя прямо выразить эмоции, они ловко пустят в ход свой ум и заставят его говорить от имени своих чувств. Но они могут натолкнуться на холод, недоверие или дистанцию. Если от природы они скромны или сдержанны, эти качества усилятся (Rambler/гороскопы).









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