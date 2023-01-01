Гороскоп Весы на сегодня 30 апреля 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 30 апреля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 30 апреля



Весам придется заморозить чувства, если они хотят добиться чего-то в карьере. Эмоции будут тормозить ваши планы. Стоит больше думать о будущем и работать на перспективу. Можно просчитаться в некоторых задачах, так что будьте предельно внимательны. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует не сбавлять обороты даже вечером – дел будет слишком много.





Любовный гороскоп Весы на 30 апреля



Сегодня Весов обстоятельства вынуждают к повышенной деловитости или временной аскезе. Вероятно, их романтические планы будут отменены или скорректированы. У них будет мало условий для демонстрации своей привлекательности. На пути к свиданию у них могут возникнуть те или иные объективные помехи (Rambler/гороскопы).