Гороскоп Овен на сегодня 2 мая 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 2 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.





Гороскоп Овен на 2 мая



Сегодня Овнам придется искать компромиссы. Да, это будет сложно и в некоторых моментах даже неприятно. Но это поможет сохранить отношения. Могут проснуться конкуренты, и придется бороться с ними за место под солнцем. Вы победите, если будете решительнее. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует не воспринимать критику близко к сердцу – далеко не вся она конструктивна.





Любовный гороскоп Овен на 2 мая



Сегодня Овнам стоит быть внимательнее по отношению к своим любимым и избегать в общении с ними знакомых ситуаций, чреватых ссорами. Постарайтесь не нарушать душевное равновесие своей половинки и не «раскачивать» ее эмоционально, иначе взаимная гармония в любой момент может смениться раздражением (Rambler/гороскопы).