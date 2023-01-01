Гороскоп Козерог на сегодня 2 мая 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 2 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 2 мая



Сегодня Козероги зависимы от близких, и это может раздражать. Поговорите с ними начистоту, выскажите претензии – вас поймут и может даже скорректируют поведение. Так что слово этого дня – компромиссы. Ищите выгодные и вам, и партнера варианты, чтобы все были в плюсе. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует генерировать идеи – сейчас вы можете придумать что-то очень крутое.





Любовный гороскоп Козерог на 2 мая



Сегодня Козерогам желательно избегать в личных отношениях излишнего психологического нажима. Чувствительный партнер может отреагировать на моральное, бытовое или иное давление в свой адрес весьма остро и это добавит общению ненужного драматизма. Важно помнить, что все проблемы поддаются обсуждению (Rambler/гороскопы).