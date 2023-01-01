Гороскоп Телец на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 3 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 3 мая



Сегодня Тельцы могут столкнуться с обострением отношений в семье, на работе, в бизнесе, в дороге или в своем непосредственном повседневном окружении. У многих Тельцов в такой ситуации будет выбор: остаться в стороне или выступить в роли «громоотвода». Звезды не советуют чересчур активно вмешиваться в чужие споры и стараться не участвовать в чужих хитроумных играх, за исключением крайних случаев.





Любовный гороскоп Телец на 3 мая



Тельцам звезды подсказывают, что сегодня окружающая обстановка может доставить им немало проблем и внести в их личные отношения дополнительную напряженность. Многим Тельцам придется подстраиваться или как-то сглаживать ситуацию, например, умиротворять гневные эмоциональные порывы своего партнера (Rambler/гороскопы).