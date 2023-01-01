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Гороскоп Лев на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп



Точный гороскоп на сегодня 3 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.

Гороскоп Лев на 3 мая


Сегодня Львам придется вести дела в напряженной обстановке, но звезды все же советуют им не отказываться от своих планов и, по возможности, стараться решать поставленные себе задачи. Несмотря на осложнения технического или психологического характера, этот день позволяет поддержать выгодные отношения, закрепить свой успех и создать дополнительную страховку на случай возможных будущих разногласий.

Любовный гороскоп Лев на 3 мая


В этот день обстоятельства усложнят Львам путь к любовной гармонии. Если они достаточно дипломатичны, а их отношения выстроены на сходстве мировоззрений и общности идеалов, у них все же будет шанс преодолеть барьер или снять лишнюю напряженность. Но полной идиллии в эти сутки ждать не приходится (Rambler/гороскопы).









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