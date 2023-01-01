Гороскоп Весы на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп

Точный гороскоп на сегодня 3 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 3 мая



Сегодня звезды советуют Весам не рисковать и вести дела осторожнее. День обостряет семейные, деловые и идейные разногласия. Возможны опрометчивые поступки, нервозность, излишний конкурентный азарт. Лучше ограничиться необходимыми по ситуации действиями и отложить все необязательные дела (в том числе выяснение отношений: разгневанному или обиженному оппоненту желательно дать время «остыть»).





Любовный гороскоп Весы на 3 мая



В этот день Весы могут оказаться безоружны перед гневом или ревностью своего партнера, его обидами или амбициями. Разногласия могут взять верх над взаимной потребностью быть вместе. Многие Весы встанут перед выбором: ссориться или отступить. Звезды советуют выждать, пока острота событий не спадет (Rambler/гороскопы).