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Гороскоп Скорпион на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп



Точный гороскоп на сегодня 3 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 3 мая


Этот день не дает Скорпионам свободы в выборе тактики. Они могут оказаться вынуждены тайно лавировать, стараясь не нарушить закон, этикет или важную для них договоренность. Не исключено, что им придется кого-то подменить или выручить. Стоит учитывать вероятные риски закулисных действий, в том числе репутационные. Возможно, лучше выждать, чтобы чуть позже получить право выступить честно и открыто.

Любовный гороскоп Скорпион на 3 мая


Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня их любовные инициативы могут сыграть против них. В мелочах и экстренных ситуациях допускаются компромиссы, но важный шаг в личной жизни лучше отложить до более подходящего момента. Стоит повременить с честным признанием, с разговором на волнующую тему (Rambler/гороскопы).









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