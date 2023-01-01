Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Гороскоп Стрелец на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп



Точный гороскоп на сегодня 3 мая 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Гороскоп Стрелец на 3 мая


Сегодня Стрельцам стоит иметь в виду высокую вероятность проблем или приключений в любом деле, особенно партнерском или коллективном. Возможны напряженные ситуации в группе по интересам, в брачном союзе, среди земляков или родственников. Возрастают риски в любых играх, особенно на их заключительной стадии. Опасен чрезмерный азарт. С важным делом или решающим ходом в этот день лучше повременить.

Любовный гороскоп Стрелец на 3 мая


В этот день влюбленные Стрельцы могут столкнуться с явным или тайным противодействием своим намерениям. Ради любви они способны решиться на отчаянную авантюру или пойти на опасную двойную игру. Звезды намекают, что на следующее утро осуществление любовных желаний окажется более простым и приятным (Rambler/гороскопы).









  • Гороскоп Рыбы на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп
  • Гороскоп Козерог на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп
  • Гороскоп Скорпион на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп
  • Гороскоп Весы на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп
  • Гороскоп Дева на сегодня 3 мая 2023, любовный гороскоп
  • Гороскоп Рыбы на сегодня 2 мая 2023, любовный гороскоп
  • Гороскоп Стрелец на сегодня 2 мая 2023, любовный гороскоп
    •




    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 2 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание, результаты матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023: расписание и результаты матчей, турнирная таблица Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвовали лучшие команды регулярного чемпионата, которые определили обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».









    Где находится Теткино на карте Курской области России
    Где находится Севастополь на карте Крыма, карта Севастополя
    Где находится Унеча на карте Брянской области, фото подрыва железной дороги 1 мая
    Где находится Павлоград на карте Днепропетровской области Украины
    Самые смешные анекдоты дня - 2 мая 2023 года
    Где находится Краматорск на карте Донецкой области, карта Краматорска в ДНР
    Сколько дней отдыхаем на 9 мая 2023 года
    Где находится Суземка на карте Брянской области
    ЦСКА обыграл «Ак Барс» в седьмом матче финала и стал обладателем Кубка Гагарина
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru